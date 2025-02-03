Kuş gözlemcisi genç, yarıyıl tatilinde Samandağ'da nadir kuş türünü kaydetti

ADSIZ GÜNEBAKAN - İstanbul'da yaşayan ve 9 yaşından beri kuş gözlemciliğine merak duyan lise öğrencisi, yarıyıl tatilinde kuş gözlemi için gittiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Türkiye'de daha önce sadece bir kez fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanını kaydetti.

Babasının arkadaşının hediye ettiği kitaptan etkilenerek kuş gözlemciliğine merak salan 17 yaşındaki Çağan Abbasoğlu, kuş gözlem etkinliklerine katılmaya başladı. Ailesinin de desteğiyle kısa sürede kuşları tanıyan Abbasoğlu, yarıyıl tatilini babasıyla birlikte kuş gözlemi için Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçirdi.

Abbasoğlu, Türkiye'de daha önce 4 kez görüldüğü yönünde kaydı bulunan ancak sadece geçen yıl fotoğraflanan ak tepeli kuyrukkakanını görüntüledi.

- "Rüya gibiydi"

Çağan Abbasoğlu AA muhabirine, yarıyıl tatilinde babasıyla birlikte nadir türleri aramak için Samandağ'a geldiklerini belirterek ak tepeli kuyrukkakanını gördüğü anı şöyle anlattı:

"Arazideyken soluma döndüğümü hatırlıyorum ve ak tepeli kuyrukkakanla göz göze geldik. İnanılmaz anlardı çünkü herkes gibi benim de rüya türlerimden biriydi. Birkaç saniyede fotoğrafladım sonra uçup ileriye kondu. Yaklaşmaya çalıştık. Hiç ürkek değildi, o da bizi merak edip yaklaştı. Sonrası zaten rüya gibiydi."

- "Kuş bilimci olup çevreye katkısı olacak"

Çocuk cerrahı Latif Abbasoğlu ise oğlu Çağan'ın ilkokulda kuş gözlemciliğine başladığını belirtti.

Eşi ve oğluyla birlikte yeni tür kuşları fotoğraflamak için Türkiye'nin farklı illerini dolaştıklarını ifade eden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen de Türkiye dışında kuş turlarımız oluyor. Çağan da bu kez yarıyıl tatili için bu bölgede nadir türleri aramak için araştırmalar, planlar yapıyordu. Kafasına koyduğu türleri de buldu. Tutku, çalışkanlık, sabır bir araya gelince bulunuyor. 9 senedir Çağan'la dolaşıyorum. Çok keyifli oluyor. Bu sabah Türkiye'ye yeni tür kazandırdı, hemen annesini aradı. Çağan'ın o andaki gözündeki parıltı bir ömre bedel. İlerde de bu hobisini mesleğe dönüştürmeyi planlıyor, biyolog olup kuş bilimci olup çevreye katkısı olacak inşallah."