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        Hatay'da kurulan "Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı

        Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü", düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:32
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        Hatay'da kurulan "Endonezya Köyü"nün açılışı yapıldı
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        Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurduğu 37 konutluk "Endonezya Köyü", düzenlenen törenle açıldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Taşoluk Mahallesi'ndeki açılış töreninde, kentte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 158 bin 200'den fazla bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi.

        Bunlardan 41 bin 140'ının kurasının çekildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Konut ve iş yeri sayısının 190 binlere kadar uzanacağının planlaması da şu an itibarıyla yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade etmiş olduğu gibi inşallah Hatay'da ve tüm şehirlerde 2025'in sonuna kadar hak sahibi tüm vatandaşlarımızın konut ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız."

        Masatlı, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve halkına deprem sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral da kentte kırsal konut talepleri doğrultusunda 16 bin 407 konutun ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

        Hatay'ın 13 ilçesindeki 183 köyde konutların yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Oral, "Kentte çalışmasını başlattığımız konutlardan 5 bin 686'sı yıl sonu itibarıyla teslim edilmiştir." dedi.

        - "Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil gerçek olduğunun kanıtıdır"

        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama da gerçek dostlukların kötü günlerde sınandığını vurguladı.

        Ülkesinin doğal afetlerde Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Purnama, şu ifadeleri kullandı:

        "Endonezya 6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremde Türk kardeşlerimizle omuz omuza durmakta tereddüt etmedi. Dost kara günde belli olur. Bu köy, aramızdaki bağın sembolik değil gerçek olduğunun kanıtıdır. Güven, eylem ve ortak insanlık üzerine inşa edilmiştir. Sarsılmaz bir bağlılık ve her zaman birbirimizin yanında olacağımıza dair bir sözdür."

        Purnama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Çoğunluğu Müslüman olan en büyük iki ülke, bölgesel ve yükselen ekonomik güçler, güneyin liderleri olan Endonezya ve Türkiye, kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan sorumlulukları paylaşmaktadır. Ancak bunu başarmak için ortaklığımızın temeli her zaman güçlü kalmalıdır. Bu temel de gerçek dostluk ve kardeşliktir."

        Açılış konuşmalarının ardından depremlerden etkilenenlerle dayanışma amacıyla kurulan 37 konutluk "Endonezya Köyü"nün açılışı gerçekleştirildi.

        Protokol üyeleri, daha sonra İbrahim ve Fidan Kaya çiftinin evini ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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