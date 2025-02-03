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        Hatay'da depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programları kapsamında okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 23:39 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:39
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        Hatay'da depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
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        Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programları kapsamında okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları kapsamında il içi ve il dışından yoğun katılım beklenmesi dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 6 Şubat 2025 perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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