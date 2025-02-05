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        Hataysporlu taraftarlar yeni sezonda takımlarını kentte izlemeyi arzuluyor

        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:15
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        Hataysporlu taraftarlar yeni sezonda takımlarını kentte izlemeyi arzuluyor
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        MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor.

        Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen spor kulüplerinden biri oldu.

        Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'i depremde kaybeden bordo-beyazlı takım, bir süre ligden çekilmek zorunda kaldı.

        Takımın maçlarını oynadığı Hatay Stadyumu ve antrenmanlarını gerçekleştirdiği Osman Çalgın Tesisleri depremde hasar gördü.

        Geçen sezondan bu yana antrenmanlarını ve iç saha müsabakalarını Mersin'de yapan Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor.

        Bordo-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar da takımlarını yeniden kentte izleyecekleri günün özlemini yaşıyor.

        Taraftarlar, Christian Atsu'nun depremlerden saatler önce Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet sonrası 2 yıldır sessizliğe bürünen Hatay Stadyumu'ndaki iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

        - Taraftarlar hasretin bitmesini bekliyor

        Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine, takımlarına hasret kaldıklarını söyledi.

        Maçların Hatay Stadyumu'nda oynanmasının depremzedelere moral ve motivasyon sağlayacağını dile getiren Ergin, "Statta gereken tadilatların bir an önce yapılarak maçların şehrimizde oynanmasını talep ediyoruz. Yıllardır değişmeyen sevdamız Hatayspor'un her zaman peşindeyiz. İçeride, dışarıda takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Hatayspor'un hangi ligde ya da kaçıncı sırada olması önemli değil. Bölgesel Amatör Lig'de de olsa, sokakta da oynasa biz sevdamız uğruna kaldırımları tribün yaparız." dedi.

        Ergin, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'un her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.

        Defne Hatayspor Taraftar Grubu Başkanı Gazel Cur da 2 yıldır tüm müsabakaların kendileri için deplasman olduğunu ifade ederek, "Hatay halkı ve Hatayspor taraftarları olarak takımımızın maçlarını kendi stadımızda izlemek istiyoruz. Taraftarlarımız maçlara gitmek için haftada bir gününü harcıyor. Taraftarlarımızın çoğu da gidemiyor. Hatayspor'un bir an önce evine dönmesini, tesislerin ve stadın bitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Takımın ve kentin gelişimi için maçların Hatay'da oynanması gerektiğini dile getiren taraftarlardan İbrahim Harbelioğlu da "Bizim için Hatayspor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Takıma gönül bağıyla bağlıyız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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