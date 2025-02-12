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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:23
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan 120 araç incelendi.

        Ekipler, 320 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrollerini yaptı.

        Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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