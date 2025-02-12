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        Samandağ'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi" açıldı

        Samandağ ilçesinde "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:03
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        Samandağ'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi" açıldı
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        Samandağ ilçesinde "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Deniz Temiz Derneği Turmepa işbirliğince "Geleceği Kodluyoruz. H2O Projesi" kapsamında ilçede öğrencilerin teknolojik imkanlarla eğitim almalarına katkıda bulunmak amacıyla, Samandağ Atatürk Ortaokulu’nda atölye oluşturuldu.

        Atölye, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Turmepa Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu'nun katılımıyla açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Tüysüz, açılışı yapılan atölyenin öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydetti.

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