Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

Anma programına şehidin ailesi ile Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Bulut, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Abdullah Çağatay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Programda, Fırıncıoğulları ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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