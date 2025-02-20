Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı
Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kabri başında anıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020 yılında şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kabri başında anıldı.
Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda, Fırıncıoğulları ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Anma programına şehidin ailesi ile Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Bulut, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Abdullah Çağatay, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
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