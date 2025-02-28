Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması sürdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 51 kişinin öldüğü 8 katlı Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ö. ile şantiye şefi Mehmet G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık tesisatçı Yusuf Ö'nün salonda bulunduğu duruşmaya, diğer tutuksuz 4 sanık katılmadı.

Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

- "Hatay yerle bir olmuş, yapacak bir şey yok"

Tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ö. savunmasında, inşaatın projeye uygun yapıldığını öne sürdü.

Binanın yapımında eksikliğinin olması halinde ilgili belediyenin yapı kullanım izni vermeyeceğini savunan Mehmet Ö, şöyle konuştu:

"Ben suçsuzum, binlerce bina yaptım, yıkılan binanın yanındaki binalarda yakınlarım yaşıyor. Hatay yerle bir olmuş, yapacak bir şey yok. Ben inşaat yaptım, yanlış bir şey de yapmadım, bu yüzden vicdanım rahat. Cezaevi çok kötü, dayanacak gücüm kalmadı, gerçekten suçluysam cezamı verin."

Şantiye şefi Mehmet G. ise binanın yapımında hiç bulunmadığını, inşaatın yapılabilmesi için sadece kendisinin sertifikasının kullanıldığını iddia etti.

Kendisinin ve ailesinin yaşadığı binanın da depremde yıkıldığını anlatan Mehmet G, "Oturup, enkazından çıktığımız binalardan da yargılanıyoruz. Kendimize, ailemize kötü binalar yapar mıyız? Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan Yusuf Ö. de önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.