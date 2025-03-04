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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden iftara yetişemeyenlere kumanya ve çorba ikramı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında iftar saatine trafikte yakalananların oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:26
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden iftara yetişemeyenlere kumanya ve çorba ikramı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "İftara 5 kala" çalışması kapsamında iftar saatine trafikte yakalananların oruçlarını açması amacıyla kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesi için Hatay genelinde sosyal çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iftar saatinde trafikte olan yolcu ve sürücülere soğuk sandviç, meyve suyu ve su ikram etti.

        Ekipler ayrıca 15 ilçede belli noktalarda kurdukları çorba dağıtım noktalarından da vatandaşlara kumanya, çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Açıklamada, "İftara 5 kala" çalışmasının ramazan boyunca süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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