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        GÜNCELLEME - Hatay'da fırtına etkili oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 00:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:33
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        GÜNCELLEME - Hatay'da fırtına etkili oldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

        Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

        Alabora olan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla karaya çıkarılan tekneler, tamir atölyelerine götürüldü.

        Tekne sahiplerinden Raşit Arıklar, fırtına nedeniyle yeni yaptırdığı teknesinin alabora olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Öte yandan fırtınanın etkisini yitirdiği İskenderun'da, deniz suyunun kısmen çekildiği gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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