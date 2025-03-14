Hatay'da fabrikada çıkan yangında hasar oluştu
Hatay'ın Payas ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
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