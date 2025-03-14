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        Hatay'da fabrikada çıkan yangında hasar oluştu

        Hatay'ın Payas ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:18
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        Hatay'da fabrikada çıkan yangında hasar oluştu
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        Hatay'ın Payas ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karşı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yoğun dumanın oluştuğu yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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