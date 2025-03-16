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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da "Gençlik Sofrası" etkinliğinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Anayasa bizim için ekmektir, sudur, oksijen gibidir. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı ertelenemez, ötelenemez, geciktirilemez." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:25
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da "Gençlik Sofrası" etkinliğinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Anayasa bizim için ekmektir, sudur, oksijen gibidir. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı ertelenemez, ötelenemez, geciktirilemez." dedi.

        Yayman, AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığınca ramazan ayı dolayısıyla EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gençlik Sofrası" etkinliğine katıldı.

        Etkinlikte konuşan Yayman, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

        Yayman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için durmadan çalıştıklarını belirterek, "Son depremzede evine girene kadar bize durmak, yorulmak yok. Allah izin verirse Hatay'daki 153 bin hak sahibini evlerine yerleştireceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin bir an önce yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Yayman, "Türkiye'nin teminatı olan gençlerimizin yöneteceği Türkiye'de yepyeni bir anayasa olacak. Anayasa bizim için ekmektir, sudur, oksijen gibidir. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı ertelenemez, ötelenemez, geciktirilemez. 'Hemen şimdi yeni anayasa' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Cumhurbaşkanımıza güvendiniz, yanında oldunuz"

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de depremlerin ardından Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Medeniyetimizin beşiği Hatay'da, bu ramazan ikliminde ve asrın felaketinin ardından sizlerle bir arada olmak bizim için farklı bir gururdur, onurdur." ifadesini kullandı.

        Kentte deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan İbiş, "Şehircilik ve sosyal donatılar anlamında, buradaki kardeşlik ve medeniyet ikliminin devamı noktasında Hatay'da çok ciddi çalışmalara yol açılmış. İnşallah bu çalışmalar Cumhurbaşkanımızla birlikte devam ediyor." dedi.

        İbiş, Hatay'ın enerjisinin Türkiye'nin 81 iline ve tüm mazlum coğrafyalara güç verdiğini dile getirdi.

        Hatay'la her zaman gurur duyduklarını belirten İbiş, şunları kaydetti:

        "Bu felaketin ardından Cumhurbaşkanımıza güvendiniz, yanında oldunuz. 2024 seçimlerinde de Hatay'ı sadece siyaset yapmakla geçinen yerel yönetim anlayışından kurtardınız ve AK Partili belediyecilikle, Mehmet Öntürk'le buluşturdunuz. Allah sizlerden razı olsun."

        Programda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Behçet Akın da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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