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        Hatay'da kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza verildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.03.2025 - 15:14
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        Hatay'da kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza verildi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullandığı pikapla Deniz Mahallesi'nin sahiline giren sürücüyü takibe aldı.

        Plakasız araçla kumsalda drift yaptığı belirlenen S.B'ye 47 bin 235 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de kumsalın deniz kaplumbağalarının üreme, kum zambaklarının da filizlenme alanı olması nedeniyle sürücü hakkında işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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