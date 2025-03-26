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        Hatay'da 9 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:03
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        Hatay'da 9 firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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