Hatay'da 9 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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