Hatay'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin Alaattin Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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