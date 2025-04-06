Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı yeniden Kahiloğulları oldu
Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sait Kahiloğulları, yeniden görevine seçildi.
Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sait Kahiloğulları, yeniden görevine seçildi.
Kooperatifin genel kurul toplantısı, ilçedeki bir tesiste gerçekleştirildi.
Toplantıda Kahiloğulları yeniden başkanlığa seçilen
Kahiloğulları, kendisine güvenen ve destekleyen üyelere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.