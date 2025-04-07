Hatay'da top oynayan çocuğa otomobilin çarpması kamerada

Çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin F.A'ya çarpması ve sonrasında sürücü M.L'nin aracından inerek çocuğun durumuna bakması yer aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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