Hatay'da top oynayan çocuğa otomobilin çarpması kamerada
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Küme Evler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan F.A'ya, M.L. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sürücü M.L. ekiplerce polis merkezine götürüldü.
Çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin F.A'ya çarpması ve sonrasında sürücü M.L'nin aracından inerek çocuğun durumuna bakması yer aldı.
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