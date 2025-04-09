Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler B.İ, İ.E. ve Z.F.'yi gözaltına aldı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda durdurulan araçta ve Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

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