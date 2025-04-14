Hatay'da bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Gökdere Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bir karacanın bitkin halde olduğunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, vücudunda kene ısırıkları bulunan karacayı korumaya aldı.

Karaca, bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.