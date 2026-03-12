Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'daki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi" devam ediyor

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Vali Masatlı, sınır kapısındaki "Yayladağı Gümrük Kapısı Genişleme ve Modernizasyon Projesi"nin çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Masatlı, sınır kapısının ticarete açılmasının lojistik ve turizm açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

