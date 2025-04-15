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        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 08:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:54
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        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 kişinin yaralandığı berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan'da bir berber dükkanında İlhan T. (36) ve Enes Ö'nün (16) silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili aynı gün gözaltına alınan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Berber dükkanında silahlı saldırı sonucu İlhan T. ve Enes Ö. yaralanmış, motosikletle kaçan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y. polisin çalışmasıyla yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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