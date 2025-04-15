Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
Hatay'ın Erzin ilçesinde ailesinin kayıp olarak bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde ailesinin kayıp olarak bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Sarıbaş'ı arama çalışması yürüttü.
Sarıbaş'a ait aracın Hürriyet Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.
Aracı kontrol eden jandarma, Sarıbaş'ı hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sarıbaş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.