Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

Sarıbaş'a ait aracın Hürriyet Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Sarıbaş'ı arama çalışması yürüttü.

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