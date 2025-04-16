Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Leylek, ekiplerce tedavisi yapılmak üzere Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cebike Mahallesi'nde yaralı bir leylek olduğu ihbarını aldı.

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