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        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:22
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        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cebike Mahallesi'nde yaralı bir leylek olduğu ihbarını aldı.

        Adrese giden ekipler, leyleğin kanadından yaralandığını ve uçamadığını belirledi.

        Leylek, ekiplerce tedavisi yapılmak üzere Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

        Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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