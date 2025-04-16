Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da trafodan kablo çalındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahalleye elektrik sağlayan trafonun bakır kabloları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da trafodan kablo çalındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahalleye elektrik sağlayan trafonun bakır kabloları çalındı.

        Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, mahalledeki trafonun içerisindeki bakır kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, trafo kapısının kırıldığını ve bakır kabloların çalındığını tespit etti.

        Hırsızlığı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"

        Benzer Haberler

        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
        Hatay'da bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
        Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu