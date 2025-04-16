Samandağ'da trafodan kablo çalındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahalleye elektrik sağlayan trafonun bakır kabloları çalındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahalleye elektrik sağlayan trafonun bakır kabloları çalındı.
Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, mahalledeki trafonun içerisindeki bakır kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, trafo kapısının kırıldığını ve bakır kabloların çalındığını tespit etti.
Hırsızlığı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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