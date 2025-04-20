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        Samandağ'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:17
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        Samandağ'da otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çevlik Mahallesi'ndeki otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Otelde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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