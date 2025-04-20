Samandağ'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çevlik Mahallesi'ndeki otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Otelde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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