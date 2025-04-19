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        Hatay'da eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:34
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        Hatay'da eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Altınçağ Mahallesi'ndeki evde dün Zeynep S'nin (57) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi Ahmet S'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tartıştığı eşi Zeynep S'yi dün baltayla öldürdüğü belirlenen Ahmet S. gözaltına alınmış, kadının cenazesi Dikilitaş Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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