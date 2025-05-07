Hatay'da zabıta ekiplerine başarı ödülü verildi
Hatay Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ekiplerine, üstün hizmet başarı ödülü verildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ekiplerine, üstün hizmet başarı ödülü verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antakya Şehirler Arası Terminali'ndeki güvenlik kontrollerinde kesici-delici aletler, patlayıcı maddeler, mermi ve ateşli silahların taşınmasını önleyerek olası tehlikelerin önüne geçen zabıta ekipleri ödüllendirildi.
İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, makamına kabul ettiği Zabıta Dairesi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, belgelerini verdi.
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