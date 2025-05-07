Hatay'da zabıta ekiplerine başarı ödülü verildi

İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, makamına kabul ettiği Zabıta Dairesi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, belgelerini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antakya Şehirler Arası Terminali'ndeki güvenlik kontrollerinde kesici-delici aletler, patlayıcı maddeler, mermi ve ateşli silahların taşınmasını önleyerek olası tehlikelerin önüne geçen zabıta ekipleri ödüllendirildi.

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