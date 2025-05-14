Yazar Hayati İnanç, Hatay'da söyleşi programına katıldı

Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Canveren Pervaneler Hatay Özel Programı'na" katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşi ilgiyle karşılandı.

İnanç, söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söyleşi sonrası yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iyileşmenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını belirterek, aile ve sosyal bağların da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile yapısının önemine değinen Masatlı, "Bizler aile odaklı sosyal projeleri teşvik ederek ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde ailelerimizin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Program sonunda, Hatay genelinde ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.