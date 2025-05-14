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        Yazar Hayati İnanç, Hatay'da söyleşi programına katıldı

        Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Canveren Pervaneler Hatay Özel Programı'na" katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:11
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        Yazar Hayati İnanç, Hatay'da söyleşi programına katıldı
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        Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Canveren Pervaneler Hatay Özel Programı'na" katıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki söyleşi ilgiyle karşılandı.

        İnanç, söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu, hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söyleşi sonrası yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iyileşmenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını belirterek, aile ve sosyal bağların da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Aile yapısının önemine değinen Masatlı, "Bizler aile odaklı sosyal projeleri teşvik ederek ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde ailelerimizin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Program sonunda, Hatay genelinde ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Söyleşiye Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, kültür sanat etkinlikleri kapsamında İskenderun ilçesinde de gitarist Christian Lavernier konser verdi.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'ndaki konser ilgi gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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