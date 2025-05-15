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        Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:01
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        Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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