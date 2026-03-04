Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:11
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.A, F.T.G, A.Y, A.K, B.A, E.C. ve A.S. ile "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan aranan İ.Ç. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen İ.Ç. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

