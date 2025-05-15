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        İskenderun'da "gençlik yürüyüşü" düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:33
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        İskenderun'da "gençlik yürüyüşü" düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte öğrenciler, Atatürk Bulvarı'ndan İstiklal Makzume Anadolu Lisesi'ne yürüdü.

        Okuldaki anıta Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel tarafından çelenk sunulan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yürüyüşün ardından İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğünce konser düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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