Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Devrim S. yönetimindeki 31 AYK 743 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Caddesi'nde Eyüp S'nin kullandığı 31 AHF 807 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tevfik A, Mehmet S. ve Ayşe Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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