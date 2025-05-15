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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 21:05
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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Devrim S. yönetimindeki 31 AYK 743 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Caddesi'nde Eyüp S'nin kullandığı 31 AHF 807 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tevfik A, Mehmet S. ve Ayşe Ç. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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