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        Belen'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:24
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        Belen'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Belen Kaymakamlığınca organize edilen Gençlik Yürüyüşü kapsamında katılımcılar Şehitler Abidesi Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

        Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve diğer protokol üyeleri öğrencilerle ellerinde Türk bayrakları ve marşlar söyleyerek Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Kaymakam Yılmaz, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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