        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

        Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Giriş: 18.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:49
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 174 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 35 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 49 kartuş, 15 parça altın takı, 119 bin 990 lira ve 1500 dolar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

