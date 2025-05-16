Hatay'da firari 7 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.