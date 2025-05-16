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        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:43
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        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ö.K. idaresindeki 31 ASF 148 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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