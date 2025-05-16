Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 31 ASF 148 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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