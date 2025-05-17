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        Hatay'da vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu ile yurda yasa dışı yollarla giren 1 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:44
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        Hatay'da vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu ile yurda yasa dışı yollarla giren 1 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Gökmeydan Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

        Çalışmada vize ihlali yaptıkları belirlenen 5 kişi ile yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen M.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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