Hatay'da vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Çalışmada vize ihlali yaptıkları belirlenen 5 kişi ile yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen M.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Gökmeydan Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu ile yurda yasa dışı yollarla giren 1 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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