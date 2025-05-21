Altınözü'nde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki ağaçta kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekibi merdiven yardımıyla ağaca çıkarak, kedi yavrusunu kurtardı.
Kedi yavrusu sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
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