Hatay'da öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci anlatıldı

Laboratuvar müdürü Abdurrahman Davutoğlu ve restoratörler, öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci hakkında sunum yaptı.

Antakya Bilge Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Müzeler Haftası kapsamında Hatay Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret etti.

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