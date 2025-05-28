Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.A. ve Z.T. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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