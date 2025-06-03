Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten Kurban Bayramı mesajı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öntürk, mesajında, bayramlarda paylaşmanın ve dayanışmanın derinden hissedildiğini belirtti.
Kentin birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırıldığını kaydeden Öntürk, şu ifadeleri kullandı:
"6 Şubat depremlerinin izlerini devletimizin desteği, milletimizin azmiyle silerken bu bayramın da Hatay'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Biz, 15 ilçesiyle büyük bir aileyiz. Bu bayramda da aynı sofrada, duada ve umutla bir aradayız.Tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun."
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