Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten Kurban Bayramı mesajı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öntürk, mesajında, bayramlarda paylaşmanın ve dayanışmanın derinden hissedildiğini belirtti.

        Kentin birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kaldırıldığını kaydeden Öntürk, şu ifadeleri kullandı:

        "6 Şubat depremlerinin izlerini devletimizin desteği, milletimizin azmiyle silerken bu bayramın da Hatay'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Biz, 15 ilçesiyle büyük bir aileyiz. Bu bayramda da aynı sofrada, duada ve umutla bir aradayız.Tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden sevgiyle öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay'da kuduz karantinası uygulanan 4 mahallede sahipsiz köpekler toplatıl...
        Hatay'da kuduz karantinası uygulanan 4 mahallede sahipsiz köpekler toplatıl...
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 25 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 25 yaralı
        Payas'ta üst aramalarında tabanca ve bıçak bulunan 2 şüpheli gözaltına alın...
        Payas'ta üst aramalarında tabanca ve bıçak bulunan 2 şüpheli gözaltına alın...