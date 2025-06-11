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        Hatay'da motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle uçuruma düşerek yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:57
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        Hatay'da motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle uçuruma düşerek yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

        Serkan Arslan (25) idaresindeki motosiklet, dün Çevlik-Arsuz yolunun Konacık mevkisinde kontrolden çıkarak uçurumdan düştü.

        Kazada ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Arslan'ın cenazesi, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazeye Arslan'ın ailesi, yakınları ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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