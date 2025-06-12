Hatay'da otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Emrullah A. yönetimindeki 31 KK 548 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Mahallesi'nde yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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