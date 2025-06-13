Buğday saplarıyla yapılan tescilli sanat, kurslarla gelecek kuşaklara aktarılıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da buğday saplarının kök boyayla renklendirilip örülmesiyle yapılan tescilli cimemi sanatı, kurslarla gelecek kuşaklara taşınıyor.

Altınözü Belediyesinin başvurusuyla 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Altınözü cimemi"nin yapımında, yörede yetişen buğdayların sapları kullanılıyor.

Hasat sonrası tarlalardan toplanan saplar, kök boyalarla renklendirilerek kadınlar tarafından örülüp dekoratif ürünlere dönüştürülüyor.

Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) tarafından açılan kurslar sayesinde kadınlar, hem gelir elde ediyor hem de tescilli sanatın gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlıyor.

- Sıfır Atık projesiyle uyum sağlıyor

HAZEK Başkanı Meryem Sarı, AA muhabirine, el sanatını özellikle gençlere aktarmak ve sürdürebilir olmasını sağlamak için kurslar açtıklarını söyledi.

Eskiden cimemi sanatıyla bulgur sermek, künefe çevirmek için tepsiler yapıldığını anlatan Sarı, şunları kaydetti: "Bunlar yıllar içerisinde unutulmaya yüz tutunca bu sanatı daha modernize ederek ekmeklik, sebzelik, çanta, bardak altı gibi akla gelebilecek alanda kullanmaya başladık. Buğdayın başağından ekmek, sapından cimemi ve geri kalan kısmından da hayvanlara yem elde ediliyor. Böylelikle Sıfır Atık projesine de önemli bir katkı sağlamış oluyoruz." - Yurt dışından sipariş alıyorlar Kursiyerlerden Ayşe Yaşar da bu sanatı kayınvalidesinden öğrendiğini dile getirdi. Evinde yaptığı ürünleri kooperatif aracılığıyla sattığını belirten Yaşar, "Bu iş, el emeği, göz nuru ve dikkat gerektiriyor. Sapları tarladan topluyor, boyuyor ve işliyoruz. Çanta, tepsi, sepet gibi ürünler yapıyorum. Yurt dışından bile sipariş alıyorum." dedi. Sultan Malgaç (21) ise cimemi yapımını 2 yıl önce HAZEK'te açılan kursta öğrendiğini söyledi.