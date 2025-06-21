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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:29
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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 Haziran'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan ve G.D. ile O.B.Ö'nün yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen G.D. ve O.B.Ö. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla M.H.Ç, E.O.M. ve İ.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve O.B.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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