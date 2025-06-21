Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 Haziran'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan ve G.D. ile O.B.Ö'nün yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen G.D. ve O.B.Ö. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla M.H.Ç, E.O.M. ve İ.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve O.B.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.