İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki motosiklet ve elektrik bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının adresinde çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet bulundu.
Hakkında farklı suçtan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.Ö, cezaevine gönderildi.
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