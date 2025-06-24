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        Okulların kapanmasıyla Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yoğunlaştı

        Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamındaki geçişlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle artış gözleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:18
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        Okulların kapanmasıyla Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yoğunlaştı
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        Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamındaki geçişlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle artış gözleniyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı da kullanıyor.

        Jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridordan geçen Suriyeliler, gönüllü ve kalıcı dönüş için gümrük işlemlerini yapıyor.

        Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

        Suriyeliler, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

        - "Ülkeme döndüğüm için çok heyecanlıyım"

        Sınır kapısında geçiş için bekleyen 13 yaşındaki Şahed Barude, AA muhabirine, henüz 2 yaşındayken geldiği Türkiye'den ülkesine gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

        Okulların tatil olması nedeniyle 5 kişilik ailesiyle memleketi Hama'ya gittiklerini ifade eden Barude, "İnşallah hayat orada güzel olur. Burada çok mutluyduk, Türkler çok iyi insanlardı, çok sağ olsunlar. Hama'ya gidiyoruz orada evimiz var, ülkeme döndüğüm için çok heyecanlıyım." dedi.

        Rayit El Zuvaiyn (26) de 12 yılın ardından ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini anlatan Zuvaiyn, "Burada çalıştık, ekmek yedik. Türkiye çok güzeldi, bize iyi baktılar. Okullar kapandı, şimdi Suriye'ye gidiyoruz. Halep'te evimizi yaptıracağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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