Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'ten Başsavcı Çelikkol'a ziyaret
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.
Güleç, Hatay Adliyesindeki görüşmede 20 Haziran'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol'a yeni görevinde başarılar diledi.
Çelikkol da Güleç'e Hatay ipeğinden yapılmış tablo hediye etti.
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