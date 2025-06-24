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        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'ten Başsavcı Çelikkol'a ziyaret

        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:27
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        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'ten Başsavcı Çelikkol'a ziyaret
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        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.

        Güleç, Hatay Adliyesindeki görüşmede 20 Haziran'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Çelikkol da Güleç'e Hatay ipeğinden yapılmış tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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