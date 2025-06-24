Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuğa karne hediyesi

Depremzede öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ve ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, ziyarette sohbet ettiği çocuğa karne hediyesi olarak paten verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, afette babasını ve kardeşini kaybeden Kübra Sapan'ı evinde ziyaret etti.

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