Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve mahkeme işlemleri tamamlanıp yıkım kararı verilen ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, kendi çabalarıyla araçtan çıktı.
Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Arsuz Devler Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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